Pensione integrativa Il jolly salva giovani | Ecco perché aderire già al primo contratto

primo pilastro della previdenza pubblica se n’è affiancato un secondo complementare. La Pensione integrativa coi tempi che corrono è diventata non attuale, di più. In certi casi persino obbligatoria per rimpolpare assegni di base bassini: guardando alle ultime rilevazioni Istat (2021) l’importo medio annuo delle pensioni pubbliche di anzianità e vecchiaia è 18.749 euro con circa 440mila i pensionati che continuano a lavorare. Allora disporre di un tesoretto accumulato ’sblocca’ più agilmente il mantenimento di un tenore di vita simile a quello tenuto durante l’attività lavorativa. Lanazione.it - Pensione integrativa. Il jolly salva giovani: "Ecco perché aderire già al primo contratto" Leggi su Lanazione.it "Il nostro sistema previdenziale pubblico si basa su un patto generazionale: le pensioni vengono pagate con i contributi dei lavoratori dipendenti di oggi", sostiene Sandro Renzoni del patronato Inca della Cgil Toscana. Verissimo, con le riforme quadro degli anni ’90 alpilastro della previdenza pubblica se n’è affiancato un secondo complementare. Lacoi tempi che corrono è diventata non attuale, di più. In certi casi persino obbligatoria per rimpolpare assegni di base bassini: guardando alle ultime rilevazioni Istat (2021) l’importo medio annuo delle pensioni pubbliche di anzianità e vecchiaia è 18.749 euro con circa 440mila i pensionati che continuano a lavorare. Allora disporre di un tesoretto accumulato ’sblocca’ più agilmente il mantenimento di un tenore di vita simile a quello tenuto durante l’attività lavorativa.

