Pedro sveglia la Lazio e le regala il pareggio | 2-2 col Parma

Pedro (38 anni a luglio) a dare la carica a una Lazio stanca dal primo minuto fino a pochi minuti dalla fine. Pedro, entrato al 57’ al posto di Dia, non solo ha dato la carica ai suoi compagni, ma ha segnato i due gol che hanno regalato il pareggio contro il Parma di Chivu che fino a tre quarti della partita ha dominato i padroni di casa, stanchi e arruffoni, con una doppietta di Ondrejka.Eccoli qua i gol. Comincia Ondrejka quando ancora non è scoccato il terzo minuto di gioco: azione e assist di Valeri (cresciuto nelle giovanili biancocelesti) a Ondrejka che batte Mandas con un tiro angolato e perfetto.Tocca ancora a Ondrejka al 46’ l’onore di battere Mandas (oggi migliore in campo insieme a Pedro) superato un pelo sotto la traversa sfruttando un rimpallo. Romadailynews.it - Pedro sveglia la Lazio e le regala il pareggio: 2-2 col Parma Leggi su Romadailynews.it Per vedere i calciatori correre, bisogna far largo ai giovani. E oggi all’Olimpico è il “giovane”(38 anni a luglio) a dare la carica a unastanca dal primo minuto fino a pochi minuti dalla fine., entrato al 57’ al posto di Dia, non solo ha dato la carica ai suoi compagni, ma ha segnato i due gol che hannoto ilcontro ildi Chivu che fino a tre quarti della partita ha dominato i padroni di casa, stanchi e arruffoni, con una doppietta di Ondrejka.Eccoli qua i gol. Comincia Ondrejka quando ancora non è scoccato il terzo minuto di gioco: azione e assist di Valeri (cresciuto nelle giovanili biancocelesti) a Ondrejka che batte Mandas con un tiro angolato e perfetto.Tocca ancora a Ondrejka al 46’ l’onore di battere Mandas (oggi migliore in campo insieme a) superato un pelo sotto la traversa sfruttando un rimpallo.

Se ne parla anche su altri siti

Milan Lazio 1-2, Pedro regala tre punti all’ultimo minuto nell’inferno di San Siro: la Juve non sorride - di Redazione JuventusNews24Milan Lazio 1-2, il resoconto del big match della domenica di Serie A: il risultato, il tabellino e tutti i dettagli Milan-Lazio è storia: il match di Serie A è terminato con il risultato di 1-2 con Chukwueze che aveva risposto nei minuti finali alla rete di Zaccagni ma Pedro ha regalato i tre punti su calcio di rigore. I rossoneri non sono riusciti a strappare un punto in un clima di grande contestazione da parte dei tifosi. 🔗juventusnews24.com

Bodo/Glimt-Lazio 0-2: Saltnes ne segna due e regala ai norvegesi la gara d'andata - Bodo 10 aprile 2025 - La neve gela le gambe della Lazio e invece esalta quelle del Bodo/Glimt. Nella sfida di andata di questo quarto di finale, i capitolini cadono per 2-0 in Norvegia, merito della doppietta di Saltnes e concedono alla squadra scandinava la prima partita. Due gol di scarto da recuperare e la consapevolezza che il passivo sarebbe potuto essere anche più pesante senza le parate di Mandas. 🔗sport.quotidiano.net

Lazio, Pedro chiarisce sul rinnovo: «Per arrivare a ciò occorre prima focalizzarci su quell’obiettivo» - Rinnovo Pedro, a che punto siamo? Il giocatore spagnolo svela la situazione attuale con il club biancoceleste Autore di una doppietta nella schiacciante vittoria contro il Monza per 5-1, Pedro, giocatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato della situazione sul rinnovo del contratto con il club biancoceleste. Di seguito le sue […] 🔗calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lazio-Napoli 3-1 di Coppa Italia, risultato finale: tripletta di Noslin, gli highlights della partita; La Lazio si sveglia tardi, colpaccio Champions della Fiorentina (1-2) firmato Adli e Beltran. Espulsi i due t; RIVIVI IL LIVE | Fiorentina corsara: all’Olimpico è 2-1, la Lazio si sveglia tardi; Alla Lazio basta un gol di Pedro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lazio, la Serie A celebra Pedrito e lo definisce "Eterno" - FOTO - Ci ha pensato un eterno, immortale, campione come Pedro a evitare una sconfitta che, con molta probabilità, avrebbe chiuso in anticipo la stagione della Lazio. Se la Lazio di Baroni ... 🔗lalaziosiamonoi.it

Sprofondo Milan, l'Europa si allontana: in 10 riacciuffa la Lazio, poi decide il rigore di Pedro al 98' - Un rigore di Pedro in pieno recupero regala alla Lazio la vittoria per 2-1 sul campo del Milan, rimasto in 10 uomini a mezzora dalla fine. Sono Zaccagni e l'attaccante spagnolo a firmare il ... 🔗msn.com

La Lazio si sveglia tardi, colpaccio Champions della Fiorentina (1-2) firmato Adli e Beltran. Espulsi i due tecnici - LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Marusic 6.5, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5.5 (21'st Hysaj 6.5); Dele-Bashiru 5.5 (1'st Rovella 6), Guendouzi 6; Isaksen 5 (1'st Pedro 5.5), Dia 5 (35'st Noslin ... 🔗msn.com