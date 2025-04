Pedro Sánchez sul blackout in Spagna | nessuna ipotesi esclusa ripristino imminente

Pedro Sánchez ha dichiarato di "non escludere nessuna ipotesi" sulle cause del blackout che ha coinvolto la penisola iberica e ha chiesto ai cittadini di prestare attenzione solo alle notizie diffuse attraverso i "canali ufficiali". Sánchez, citato da El Pais, ha dichiarato che gli impianti idroelettrici sono ora operativi e si è detto fiducioso che la fornitura verrà ripristinata "presto", senza tuttavia specificare tempistiche.Sanchez ha inoltre invitato la popolazione a non fare speculazioni: "Le cause sono ancora in fase di studio. È meglio non fare speculazioni", ha detto durante il suo intervento dal Palazzo della Moncloa, in cui ha inoltre esortati i cittadini a un uso responsabile dei telefoni cellulari.Il premier ha ringraziato Francia e Marocco per la solidarietà e la collaborazione che ha consentito il ripristino della fornitura di energia elettrica nelle zone del nord e del sud della Spagna. Quotidiano.net - Pedro Sánchez sul blackout in Spagna: nessuna ipotesi esclusa, ripristino imminente Leggi su Quotidiano.net Il premier spagnoloha dichiarato di "non escludere" sulle cause delche ha coinvolto la penisola iberica e ha chiesto ai cittadini di prestare attenzione solo alle notizie diffuse attraverso i "canali ufficiali"., citato da El Pais, ha dichiarato che gli impianti idroelettrici sono ora operativi e si è detto fiducioso che la fornitura verrà ripristinata "presto", senza tuttavia specificare tempistiche.Sanchez ha inoltre invitato la popolazione a non fare speculazioni: "Le cause sono ancora in fase di studio. È meglio non fare speculazioni", ha detto durante il suo intervento dal Palazzo della Moncloa, in cui ha inoltre esortati i cittadini a un uso responsabile dei telefoni cellulari.Il premier ha ringraziato Francia e Marocco per la solidarietà e la collaborazione che ha consentito ildella fornitura di energia elettrica nelle zone del nord e del sud della

