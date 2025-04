Pedro salva la Lazio pari in rimonta contro il Parma

Lazio rimonta due gol al Parma e porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classifica, ma importante per il morale. Un 2-2 frutto delle doppiette di Ondrejka, in

Risultati Serie A, Pedro salva la Lazio che agguanta il pari con il Parma, il Cagliari vince lo scontro salvezza con il Verona: la classifica aggiornata - di RedazioneRisultati Serie A, un super Pedro salva la Lazio con una doppietta, Pavoletti e Deiola regalano tre punti al Cagliari che vince lo scontro salvezza con il Verona: la classifica aggiornata e cosa cambia per l’Inter Finisce qui la trentaquattresima giornata di Serie A. All’Olimpico di Roma finisce 2-2 tra Lazio e Parma, con le doppiette di Ondrejka e Pedro, mentre al Bentegodi il Cagliari si aggiudica il match salvezza contro il Verona vincendo 2-0 con le reti siglate da due uomini simbolo dei rossoblù, Pavoletti e Deiola. 🔗internews24.com

Lazio-Parma 2-2, Pedro salva i biancocelesti. Fallito aggancio al 4° - La Lazio frena nella corsa a un posto nella prossima Champions League. All’Olimpico la squadra di Baroni pareggia per 2-2 contro il Parma dopo essere stata in svantaggio di due reti. Gli emiliani aprono le marcature con Ondrejka dopo soli 3? ed è lo stesso giocatore svedese a raddoppiare al 46?. Per la Lazio è decisivo l’ingresso di Pedro. L’attaccante spagnolo infatti sigla una doppietta al 79? e 84?. 🔗lapresse.it

Lazio-Parma, show e spettacolo! Pedro riacciuffa il pari nel finale - È terminata 2-2 la sfida tra Lazio e Parma in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. AVANTI – Sembrava di vedere il colpaccio del Parma in casa della Lazio. E invece alla fine è stato un 2-2 pirotecnico. Partita che si mette sui binari giusti sin dal fischio di inizio, con i ducali che passano subito in vantaggio dopo appena tre minuti. Ondrejka da dentro l’area di rigore, con un tiro preciso beffa all’estremo difensore laziale. 🔗inter-news.it

Baroni: "Pedro infinito! La Lazio c'è e riparte dal secondo tempo" - Le parole dell'allenatore dei biancocelesti dopo il pareggio casalingo contro il Parma: "Errori che ti ammazzano, ma siamo rimasti vivi e potevamo anche vincere" ... 🔗tuttosport.com

Pedro salva la Lazio, pari in rimonta contro il Parma - ROMA (ITALPRESS) - Gol e spettacolo all'Olimpico, dove la Lazio rimonta due gol al Parma e porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classi ... 🔗italpress.com

Occasione mancata all’Olimpico, Pedro salva il risultato: Lazio 2-2 Parma - La Lazio butta un'altra ghiotta occasione per agganciare il quarto posto. Dopo una gara anonima e senza conclusioni, ci ha pensato Pedro ... 🔗ilquotidianodellazio.it