Pedro salva la Lazio, i biancocelesti agganciano la Roma

Gol e spettacolo all'Olimpico, dove larimonta due gol al Parma e porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classifica, ma importante per il morale. Un 2-2 frutto delle doppiette di Ondrejka, in gol all'alba dei due tempi, e di, che entra dalla panchina e risolleva le sorti dei. Continua, però, la "maledizione" dell'Olimpico per gli uomini di Baroni, che davanti al proprio pubblico non vincono in campionato dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio: da allora, cinque pareggi. Laviene colpita a freddo, al 3': Valeri trova lo spazio per servire Ondrejka, che controlla e batte Mandas trovando l'angolino basso. La reazione dellanon si concretizza in vere occasioni da rete. Anzi, il Parma si rende pericoloso in contropiede e, con il passare dei minuti, annulla totalmente i