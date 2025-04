Pedalando nel blu | 80 km in bici sulle orme di Domenico Modugno

sulle due ruote nel nome di Domenico Modugno. È questo il fil rouge della prima edizione di "Pedalando nel blu", l'evento cicloturistico che domenica 4 maggio collegherà San Pietro Vernotico a Polignano a Mare, due luoghi simbolo. Brindisireport.it - “Pedalando nel blu”: 80 km in bici sulle orme di Domenico Modugno Leggi su Brindisireport.it SAN PIETRO VERNOTICO - Dalla casa natale alla statua sul mare,due ruote nel nome di. È questo il fil rouge della prima edizione di "nel blu", l'evento cicloturistico che domenica 4 maggio collegherà San Pietro Vernotico a Polignano a Mare, due luoghi simbolo.

Se ne parla anche su altri siti

Una grande X di 80 km comparirà stanotte sulla Luna: a che ora e come vederla dall’Italia - Questa notte una spettacolare X si manifesterà sulla superficie della Luna. Il peculiare fenomeno potrà essere visto anche dall'Italia. Cos'è la X Lunare, come si forma e a che ora vederla.Continua a leggere 🔗fanpage.it

LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 80 km al traguardo, coppia in testa alla corsa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 Il gruppo lascia sempre più spazio all’azione dei due fuggitivi, i quali ora viaggiano con 4’15” di vantaggio. 11.47 40 km al secondo sprint intermedio di giornata. 11.44 Aumenta considerevolmente il vantaggio dei due battistrada, il cui margine cresce sino ai 4?. 11.42 75 km alla conclusione della gara. 11.37 Sale nuovamente il margine della coppia di testa nei confronti del gruppo, ora staccato di quasi 3?. 🔗oasport.it

LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro uomini in testa a 80 km dal traguardo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 80 km alla conclusione. 11.48 Completata la prima metà del percorso. 11.45 Ricordiamo i nomi dei quattro attaccanti: Kristian Sbaragli, Dorde Djuric e Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini) e Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). 11.43 Situazione stabile, non cambia il distacco tra il gruppo e la fuga. 11.38 Sale a 2’30” il margine dei battistrada sugli inseguitori. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

“Pedalando nel blu”: 80 km in bici sulle orme di Domenico Modugno; Gita al Lago Maggiore, pedalando lungo il Naviglio; Pista ciclabile da Milano a Sesto Calende, tra natura e corsi d'acqua; Le 10 città d Europa da scoprire in bicicletta. 🔗Se ne parla anche su altri siti