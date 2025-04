Pechino smentisce telefonata tra Xi Jinping e Donald Trump

Pechino insiste sul fatto che "nessuna telefonata" recente ha avuto luogo tra il presidente Xi Jinping e la sua controparte statunitense, dopo che Donald Trump ha affermato di aver parlato con il leader cinese. "Per quanto ne so, non c'è stata alcuna telefonata tra i due capi di Stato di recente", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun. "Cina e Stati Uniti non stanno conducendo consultazioni o negoziati sulle questioni tariffarie", ha aggiunto. Quotidiano.net - Pechino smentisce telefonata tra Xi Jinping e Donald Trump Leggi su Quotidiano.net insiste sul fatto che "nessuna" recente ha avuto luogo tra il presidente Xie la sua controparte statunitense, dopo cheha affermato di aver parlato con il leader cinese. "Per quanto ne so, non c'è stata alcunatra i due capi di Stato di recente", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun. "Cina e Stati Uniti non stanno conducendo consultazioni o negoziati sulle questioni tariffarie", ha aggiunto.

Perché l’incontro tra Trump e Xi avverrà ma rispettando i tempi di Pechino - Aprile 2017. Arabella ha cinque anni. Vestita con un semplice vestito bianco e blu, inizia a cantare Mòlìhu?, “Fiori di gelsomino”, famosa canzone risalente alla dinastia Qing. Poi recita il famigerato San Zi Jing, testo del XIII secolo che per lunghissimo tempo rappresentò l’incarnazione del confucianesimo adattato per l’insegnamento ai bambini. Per poi concludere con due poemi dell’antica dinastia Tang che regnava sul cosiddetto “impero celeste” tra il VII e il X secolo avanti Cristo. 🔗lettera43.it

Trump smentito da Xi sui negoziati. Le ragioni dietro al muro di Pechino - Se l’America vuole risolvere il problema, “allora deve rimuovere tutti i dazi unilaterali imposti sulla Cina”, ha detto ieri il portavoce del ministero del Commercio di Pechino, He Yadong. Ve... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Trump raddoppia i dazi contro le merci importate da Pechino e scatena la furia di Xi Jinping - Dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di un raddoppio al 20% dei dazi imposti sulle merci cinesi, motivato dal mancato contenimento del traffico di oppioidi verso gli USA, non si è fatta attendere la risposta di Xi Jinping. Secondo quanto affermato dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, le tasse imposte dal tycoon rappresentano uno strumento di “ricatto”. 🔗lanotiziagiornale.it

