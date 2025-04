Pavard confermata la distorsione e niente Barcellona | speranza per il ritorno

Pavard non ha preso parte all’allenamento odierno ad Appiano Gentile. Gli esami clinici hanno confermato la diagnosi iniziale: distorsione alla caviglia sinistra. Un problema che complica ulteriormente i piani di Simone Inzaghi. SALTA LA TRASFERTA – Benjamin Pavard si era fatto male dopo appena quindici minuti di gioco all’Olimpico, ed è stato immediatamente sostituito da Yann Bisseck. Oggi Pavard ha svolto soltanto terapie e riposo: nessuna corsa, nessun lavoro sul campo. L’Inter e lo staff medico nerazzurro hanno impostato un piano di recupero prudente ma mirato: l’obiettivo dichiarato è riuscire a rimetterlo in piedi per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in programma il 6 maggio a San Siro. Inter-news.it - Pavard, confermata la distorsione e niente Barcellona: speranza per il ritorno Leggi su Inter-news.it Non arrivano buone notizie per l’Inter dall’infermeria. Dopo l’infortunio accusato ieri durante la sfida persa contro la Roma, Benjaminnon ha preso parte all’allenamento odierno ad Appiano Gentile. Gli esami clinici hanno confermato la diagnosi iniziale:alla caviglia sinistra. Un problema che complica ulteriormente i piani di Simone Inzaghi. SALTA LA TRASFERTA – Benjaminsi era fatto male dopo appena quindici minuti di gioco all’Olimpico, ed è stato immediatamente sostituito da Yann Bisseck. Oggiha svolto soltanto terapie e riposo: nessuna corsa, nessun lavoro sul campo. L’Inter e lo staff medico nerazzurro hanno impostato un piano di recupero prudente ma mirato: l’obiettivo dichiarato è riuscire a rimetterlo in piedi per la semifinale didi Champions League contro il, in programma il 6 maggio a San Siro.

