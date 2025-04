Pavard cattive notizie a -2 da Barcellona-Inter | novità dall’allenamento!

Pavard. Da Appiano Gentile, con l'allenamento in corso in vista di Barcellona-Inter, arrivano importanti novità sulle condizioni del francese.GUAI FISICI – La fortuna non sorride a Simone Inzaghi, che oltre alle ultime dure sconfitte deve fare i conti anche con gli infortuni. In attesa e con la speranza di recuperare Marcus Thuram in vista dell'importante sfida di Champions League contro il Barcellona, l'allenatore nerazzurro vedere arrestarsi un altro dei suoi uomini. Nella sfida di campionato di ieri, andata in scena ieri a San Siro, intorno al decimo minuto Benjamin Pavard ha riscontrato un problema fisico, che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti. Con l'Inter di nuovo a lavoro, proprio in vista dell'impegno europeo di mercoledì, ad Appiano Gentile questa mattina gli occhi sono tutti puntati sul francese.

Moviola GdS - Dubbi sull'1-0, ok il rigore, Ibrahimovic rischia il rosso; GdS - Contatto Marotta-Dreesen: Inter più ottimista, il Bayern libera Pavard. Lunedì il giorno dello sbarco a Milano; Inter triste e stanca al rientro a Malpensa. Lautaro e compagni però vogliono reagire. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Infortunio Pavard: salta il Barcellona? Quando torna il difensore dell'Inter - Arrivano pessime notizie per i tifosi dell'Inter da San Siro. Benjamin Pavard si è fermato durante la sfida di campionato contro la Roma e le sue condizioni fisiche preoccupano molto mister Inzaghi. I ... 🔗tag24.it

Pavard infortunato, il difensore dell'Inter sostituito in avvio di partita. Cosa è successo e le condizioni - Brutte notizie in casa Inter. Al decimo minuto del primo tempo della partita contro la Roma, sfida valida come 34esima giornata di Serie A, la formazione nerazzurra ha perso il difensore Pavard ... 🔗msn.com

Pavard: "Un'altra fantastica notte di Champions". E un 'nuovo rituale' con Thuram - Così Benjamin Pavard ha definito, sul proprio profilo Instagram ... i quarti di finale della competizione battendo il Feyenoord 2-1 dopo il 2-0 dell'andata. All'interno del messaggio social ... 🔗msn.com