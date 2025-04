Paura in via Flavia | trenta adolescenti rapinano due ragazzini

Due tredicenni triestini sono stati rapinati da una banda di una trentina di adolescenti. La notizia è riportata da Il Piccolo. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri 27 aprile vicino al McDonald's di via Flavia. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale i due stavano guidando.

Paura in via Flavia: trenta adolescenti rapinano due ragazzini - La notizia, risalente al pomeriggio di ieri 27 aprile, viene riportata da Il Piccolo. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Squadra volante della questura di Trieste ... 🔗triesteprima.it