Paura in strada furgone avvolto dalle fiamme | conducente esce dall' abitacolo e riesce a salvarsi

furgone frigorifero è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava in marcia. Il conducente per fortuna è riuscito ad accostare in tempo ed è uscito dall'abitacolo incolume. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di. Anconatoday.it - Paura in strada, furgone avvolto dalle fiamme: conducente esce dall'abitacolo e riesce a salvarsi Leggi su Anconatoday.it POLVERIGI - Incendio questa mattina, poco dopo le 11, in via del Conero. Unfrigorifero è statomentre si trovava in marcia. Ilper fortuna è riuscito ad accostare in tempo ed è uscitoincolume. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di.

