Patto Stazioni Sicure in piazza Garibaldi Comune di Napoli dovrà fare 3 pulizie straordinarie settimanali

Si chiama "Patto Stazioni Sicure", l'obiettivo è di favorire azioni congiunte, per agevolare una gestione efficiente dei fenomeni di marginalità, di degrado urbano e di esclusione sociale. Prevede impegni precisi per il decoro e la Sicurezza di piazza Garibaldi, afflitta da cronico degrado. Il Comune di Napoli lo stipulerà con la Prefettura, la Questura, i Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, Grandi Stazioni Rail s.p.a. e FS Security s.p.a.. L'intesa avverrà nel solco del "Protocollo per la Sicurezza delle Stazioni ferroviarie", sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e il Gruppo Ferrovie dello Stato. Secondo una delibera di giunta comunale del 23 aprile, alcune modifiche allo schema dell'intesa, già deliberata a gennaio, "ampliano gli iniziali impegni del Comune", relativi al "superamento dello stato di degrado e sporcizia", nonché alla "tutela delle condizioni di disagio sociale dell'area della Stazione Centrale".

