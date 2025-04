Pattinaggio artistico a rotelle | svelata la sede dei Campionati Mondiali

Le date e la sede dell'evento più importante della stagione 2025 sono state finalmente ufficializzate. Adesso possiamo dirlo: i Campionati Mondiali 2025 di Pattinaggio artistico a rotelle si svolgeranno quest'anno in Cina, precisamente presso la Capitale Pechino, dal 18 al 30 ottobre. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato, pubblicato sulla sezione apposita del sito della World Skate. Il movimento rotellistico torna dunque in territorio asiatico a sette anni di distanza dall'ultima volta, ovvero da Nanchino 2017, sede della prima edizione dei World Roller Games, oggi denominati World Skate Games, evento che coinvolge in unico luogo tutte le rassegne iridate affiliate alla Federazione Internazionale. Il territorio asiatico ospiterà la competizione per la quinta volta dal 1980 (Tokyo 1980, Kaohsiung 2008, Taipei 2013 e Nanchino 2017).

