Patrick ed Elena affidano il loro sì alla Madonna di Montevergine

Montevergine, Patrick Enrici ed Elena Dota hanno scelto di suggellare uno dei momenti più importanti della loro vita: la proposta di matrimonio.Tra il profumo intenso delle rose rosse e dei fiori bianchi, simboli di amore e purezza, i due giovani hanno deposto un bouquet speciale, accompagnato da un bigliettino scritto a mano che recita: “Bouquet della proposta di matrimonio da Enrici Patrick e Elena Dota, per ringraziamento alla Santa Madonna, chiedendo la Sua benedizione per il nostro percorso di vita insieme. Amen.”Un gesto semplice, ma carico di significato: un ringraziamento alla Madonna per aver guidato i loro passi fino a questo traguardo e una preghiera affinché li accompagni nel cammino che li attende come futuri sposi. Anteprima24.it - Patrick ed Elena affidano il loro sì alla Madonna di Montevergine Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIn un luogo intriso di fede e tradizione, ai piedi dell’antico Santuario diEnrici edDota hanno scelto di suggellare uno dei momenti più importanti dellavita: la proposta di matrimonio.Tra il profumo intenso delle rose rosse e dei fiori bianchi, simboli di amore e purezza, i due giovani hanno deposto un bouquet speciale, accompagnato da un bigliettino scritto a mano che recita: “Bouquet della proposta di matrimonio da EnriciDota, per ringraziamentoSanta, chiedendo la Sua benedizione per il nostro percorso di vita insieme. Amen.”Un gesto semplice, ma carico di significato: un ringraziamentoper aver guidato ipassi fino a questo traguardo e una preghiera affinché li accompagni nel cammino che li attende come futuri sposi.

