Patologie da amianto | in provincia di Bergamo sono quasi 2 000 i lavoratori potenzialmente esposti

amianto non è utilizzato da più di trent’anni, ancora oggi si osservano casi di Patologie correlate all’esposizione a tale materiale. Questo è possibile perché il tempo che intercorre fra l’esposizione ad amianto e la comparsa di manifestazioni cliniche è molto lungo, e per le forme tumorali può addirittura superare i 40 anni. Ancora oggi possono esistere dei soggetti potenzialmente esposti a tale materiale, considerando per esempio i lavoratori addetti alle attività di bonifica.Il personale della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambenti di lavoro (PSAL) di ATS Bergamo analizza ogni anno circa 1.300 piani di bonifica di materiale in amianto nella nostra provincia, dando indicazioni preventive, ove necessario, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti a tali attività e della popolazione. Bergamonews.it - Patologie da amianto: in provincia di Bergamo sono quasi 2.000 i lavoratori potenzialmente esposti Leggi su Bergamonews.it Anche se l’non è utilizzato da più di trent’anni, ancora oggi si osservano casi dicorrelate all’esposizione a tale materiale. Questo è possibile perché il tempo che intercorre fra l’esposizione ade la comparsa di manifestazioni cliniche è molto lungo, e per le forme tumorali può addirittura superare i 40 anni. Ancora oggi posesistere dei soggettia tale materiale, considerando per esempio iaddetti alle attività di bonifica.Il personale della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambenti di lavoro (PSAL) di ATSanalizza ogni anno circa 1.300 piani di bonifica di materiale innella nostra, dando indicazioni preventive, ove necessario, per tutelare la salute e la sicurezza deiaddetti a tali attività e della popolazione.

Se ne parla anche su altri siti

Altri Percorsi, Filippo Caccamo, L’acrobata e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Lo spettacolo “Amore” al Teatro Donizetti per la Stagione di Altri Percorsi, Filippo Caccamo al cine-teatro Gavazzeni, “L’acrobata” a Nembro, cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 6 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Da giovedì 6 a domenica 9 marzo alla Fiera di Bergamo torna “Creattiva”, la fiera delle arti manuali targata Promoberg, evento aperto al pubblico nel quale più di 300 aziende incontrano migliaia di hobbiste e hobbisti. 🔗bergamonews.it

Bergamo si conferma la quinta provincia esportatrice italiana: boom della chimica, calano i rapporti con gli Usa - Bergamo. Il valore delle esportazioni di Bergamo nel trimestre totalizza 5.354 milioni di euro (+2,7% su base annua, contro variazioni del +3,2% in Lombardia e del +0,5% in Italia). Le importazioni sono state pari a 3.365 milioni (+9,3% tendenziale, contro +3,7% in Lombardia e ?0,1% in Italia). Il saldo trimestrale della bilancia commerciale di Bergamo è positivo per 1.988 milioni, inferiore al saldo del trimestre corrispondente dell’anno scorso (2. 🔗bergamonews.it

Musica, Intelligenza Artificiale e Pensare dalla Ripa: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Musica alla Sala Piatti a Bergamo, un incontro sull’Intelligenza artificiale a Mozzo, “Pensare dalla Ripa” ad Albino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 10 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 16 marzo torna “Bergamo Film Meeting”. Anche quest’anno viene proposto un programma ricco di appuntamenti fra proiezioni che offriranno al pubblico lombardo 160 film tra corti e lungometraggi, ospiti, incontri, eventi speciali, webinar, masterclass, percorsi di visione per le scuole e numerose iniziative. 🔗bergamonews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Esposizione all'amianto, in 4mila si sono rivolti all'Inail negli ultimi anni; Amianto, “In Bergamasca più di 30 casi di mesotelioma all’anno”; Il dramma dei tumori 50 anni dopo: «Rimuovere l’amianto per prevenire»; Amianto, gli sviluppi della ricerca. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il lavoro dell’Ats contro le patologie amianto correlate - CONTROLLI E FOLLOW UP. Ancora oggi possono esistere dei soggetti potenzialmente esposti a tale materiale, considerando ad esempio i lavoratori addetti alle attività di bonifica. Sebbene l’amianto non ... 🔗ecodibergamo.it

Amianto. Quali sono le patologie asbesto-correlate? - Le altre patologie neoplastiche e non L’inalazione di fibre di amianto però, non è solo causa di mesotelioma, ma anche di tumori del polmone, laringe e ovaio, nonché di malattie non ... 🔗quotidianosanita.it