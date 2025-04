Partrizia Conte vincitrice di The Voice Senior | “Mi sentivo in colpa per la vittoria ho chiesto scusa”

Conte commenta il suo recente trionfo nel talent show The Voice Senior: "Non me l'aspettavo. Mi sono scusata per la vittoria, mi sentivo in colpa". Leggi su Fanpage.it Ospite de La Volta Buona lunedì 28 aprile, Patriziacommenta il suo recente trionfo nel talent show The: "Non me l'aspettavo. Mi sono scusata per la, miin".

Su altri siti se ne discute

Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025 - Era la favorita ma l’attesa non ha deluso le aspettative. Patrizia Conte è la vincitrice di The Voice Senior 2025, l’unica che potesse trionfare senza rivali in un’edizione in cui a primeggiare sono stati i coach. E così, alla fine, ha davvero vinto l’artista che speravamo tutti. Una vita dedicata alla musica, la sua, in cui ha sacrificato tutto per portare avanti il sogno di cantare davanti a un pubblico sempre più vasto. 🔗dilei.it

Patrizia Conte, chi è in realtà la vincitrice di The Voice: cosa si scopre - News TV. Patrizia Conte non è certo un volto sconosciuto per chi mastica musica da una vita, ma dopo la sua vittoria a The Voice Senior 2025 è esplosa la curiosità su chi si celi davvero dietro quella voce capace di incantare pubblico e giudici. La sua storia, fatta di sacrifici, palchi prestigiosi e collaborazioni con grandi nomi, racconta di una carriera lunga e intensa, lontana anni luce dal classico sogno improvviso da talent. 🔗tvzap.it

Chi ha vinto The Voice Senior 2025? La vincitrice è Patrizia Conte del team di Gigi D’Alessio - Chi è la vincitrice della quinta edizione di The Voice Senior 2025? La finale del talent show, condotto anche quest’anno da Antonella Clerici, è andata in onda venerdì 11 aprile in prima serata su Rai1. A contendersi la vittoria sono stati 12 concorrenti appartenenti ai quattro coach: Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio. Scopriamo insieme chi ha vinto e di quale team faceva parte. Chi ha vinto The Voice Senior 2025: a vincere è Patrizia Conte del team di Gigi D’Alessio Questa sera, venerdì 11 aprile, è andata in onda la puntata finale di The Voice Senior 2025. 🔗superguidatv.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Voice Senior 2025, Patrizia Conte ha vinto: l'emozione di Gigi D'Alessio; Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025: le scuse in lacrime, la grande paura e il super premio; Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior: tutto tranne che dilettante. Maestra di Paola e Chiara, ha lavorato con Tullio De Piscopo. La carriera; Patrizia Conte vince The Voice Senior 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chi è Patrizia Conte la vincitrice di The Voice Senior 2025/ Dalla timidezza al successo, tutto su di lei - Chi è Patrizia Conte? Alcune curiosità sulla vincitrice di The Voice Senior 2025, oggi sarà ospite a La Volta Buona. 🔗ilsussidiario.net

Patrizia Conte di "The Voice Senior": né marito né figli, ma un amore smisurato per la musica - Patrizia Conte è una delle voci più raffinate e potenti del panorama jazz italiano e la vincitrice dell’edizione 2025 di The Voice Senior, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. 🔗tag24.it

Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior: tutto su di lei - Tripudio di emozioni a The Voice Senior: Patrizia Conte trionfa nella quinta edizione del talent, tra gli applausi scroscianti del pubblico. 🔗msn.com