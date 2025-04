Parolin presiede Tagle fra gli aiutanti del camerlengo | i papabili già protagonisti del conclave

Parolin a presiedere il conclave che si riunirà dal 7 maggio in Sistina per eleggere il successore di papa Francesco. A renderlo noto è stato il portavoce della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La messa “Pro Eligendo Pontefice” sarà celebrata invece dal cardinale Giovanni Battista Re, decano dei porporati, che inviterà i confratelli a procedere nel pomeriggio verso la Sistina con queste parole: «Tutta la Chiesa, unita a noi nella preghiera, invoca costantemente la grazia dello Spirito Santo, perché sia eletto da noi un degno Pastore di tutto il gregge di Cristo».Parolin presiederà il conclaveNel corso della Congregazione di stamattina – la quinta, alla quale erano presenti 180 cardinali – sono stati inoltre sorteggiati i tre porporati che costituiranno la commissione che aiuta il cardinale camerlengo, Kevin Farrell, nella gestione degli affari ordinari della preparazione del conclave. Secoloditalia.it - Parolin presiede, Tagle fra gli aiutanti del camerlengo: i “papabili” già protagonisti del conclave Leggi su Secoloditalia.it Sarà il cardinale Pietrore ilche si riunirà dal 7 maggio in Sistina per eleggere il successore di papa Francesco. A renderlo noto è stato il portavoce della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La messa “Pro Eligendo Pontefice” sarà celebrata invece dal cardinale Giovanni Battista Re, decano dei porporati, che inviterà i confratelli a procedere nel pomeriggio verso la Sistina con queste parole: «Tutta la Chiesa, unita a noi nella preghiera, invoca costantemente la grazia dello Spirito Santo, perché sia eletto da noi un degno Pastore di tutto il gregge di Cristo».rà ilNel corso della Congregazione di stamattina – la quinta, alla quale erano presenti 180 cardinali – sono stati inoltre sorteggiati i tre porporati che costituiranno la commissione che aiuta il cardinale, Kevin Farrell, nella gestione degli affari ordinari della preparazione del

