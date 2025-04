Parolin in piazza San Pietro parole da leader

Pietro, il giorno dopo i solenni funerali di papa Francesco. Ancora una gran folla, circa 200mila persone, per partecipare alla messa in suffragio nel secondo giorno dei Novendiali, ossia i nove giorni di preghiere per il Papa defunto, prima di cominciare il complesso periodo del Conclave. La messa è celebrata dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Francesco. Il quale pronuncia un'omelia più volte interrotta da applausi e che inevitabilmente finisce sotto la lente degli analisti, dei commentatori, degli opinionisti. Perché Parolin è uno dei più accreditati "papabili" che entreranno proprio nel Conclave. Dunque le sue parole sono importanti e soppesate.Il cardinale indica subito la direzione da prendere per affrontare il delicato momento che sta attraversando la Chiesa.

