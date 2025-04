Parolin entra in Conclave da Papa | Ha 40 voti sicuri dopo di lui Zuppi e Pizzaballa

Conclave, che dovrebbe essere comunicata nel corso della giornata, si rincorrono le indiscrezioni su chi potrebbe essere il nuovo Papa: il favorito è, così come emerso già nei giorni scorsi dalle quote dei bookmakers, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco è il Fatto Quotidiano, secondo cui Parolin potrebbe contare su un pacchetto iniziale di 40 voti. Il segretario di Stato, quindi, entra in Conclave da Papa, ma bisogna capire se, così come dice il famoso detto, ne uscirà da cardinale, ovvero senza essere eletto. Quando fu eletto Benedetto XVI, Ratzinger poteva contare su 47 voti già alla prima votazione, diventati 65 alla seconda e 72 alla terza sino agli 84 della quarta che gli garantirono l’elezione. Tpi.it - Parolin entra in Conclave da Papa: “Ha 40 voti sicuri, dopo di lui Zuppi e Pizzaballa” Leggi su Tpi.it In attesa di conoscere la data ufficiale del, che dovrebbe essere comunicata nel corso della giornata, si rincorrono le indiscrezioni su chi potrebbe essere il nuovo: il favorito è, così come emerso già nei giorni scorsi dalle quote dei bookmakers, il segretario di Stato Vaticano Pietro. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco è il Fatto Quotidiano, secondo cuipotrebbe contare su un pacchetto iniziale di 40. Il segretario di Stato, quindi,inda, ma bisogna capire se, così come dice il famoso detto, ne uscirà da cardinale, ovvero senza essere eletto. Quando fu eletto Benedetto XVI, Ratzinger poteva contare su 47già alla prima votazione, diventati 65 alla seconda e 72 alla terza sino agli 84 della quarta che gli garantirono l’elezione.

