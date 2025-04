Parole e rispetto contro la violenza sulle donne | l’appello di Gino Cecchettin al mondo della musica

Venezia, 28 aprile 2025 – "Abbiamo bisogno della tua arte" e di artisti "che sappiano anche cambiare spartito" perché chi scrive, canta e produce musica ha una responsabilità e può scegliere di metterla al servizio di una cultura che promuova il rispetto, l'uguaglianza e la libertà. E per evitare che alimenti il contrario: mancanza di rispetto, stereotipi, atteggiamenti malati, violenti o tossici. Parole e rispetto: la Fondazione Giulia Cecchettin chiama a raccolta il mondo della musica. Con una lettera aperta il papà di Giulia, Gino Cecchettin, che guida la Fondazione, si rivolge agli artisti e alle case discografiche proponendo due vademecum per un linguaggio più consapevole nei testi e nelle produzioni musicali. La musica può cambiare le cose. Può raccontare, unire, educare. Ma può anche rafforzare stereotipi, normalizzare comportamenti tossici, alimentare una cultura della sopraffazione.

