Parma nona per valore aggiunto pro capite

Parma è tra le prime dieci province italiane per valore aggiunto pro capite. Lo rivela l’ultima analisi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre. Il Parmense si piazza al nono posto in Italia con una media di 115,4 euro al giorno per abitante. In cima alla classifica ci sono Milano. 🔗 Parmatoday.it - Parma nona per valore aggiunto pro capite è tra le prime dieci province italiane perpro. Lo rivela l’ultima analisi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre. Il Parmense si piazza al nono posto in Italia con una media di 115,4 euro al giorno per abitante. In cima alla classifica ci sono Milano. 🔗 Parmatoday.it

