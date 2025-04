Parma Chivu | "Bene essere arrabbiati ma Pedro l'ho affrontato 15 anni fa ed è un campione ancora oggi"

Il Parma di Chivu ha una nuova attenzione nelle coperture - Chivu è subentrato a Pecchia e ha cercato di lavorare sulla solidità del Parma. La squadra cerca di tenere linee basse e strette, mentre in possesso il gioco passa dalle fasce. TATTICA – Chivu ha cercato di dare solidità al Parma con pochi e semplici accorgimenti. Tradotto, la squadra non ha più l’idea di attaccare con quattro uomini alti dimenticandosi totalmente degli spazi lasciati. In non possesso l’attenzione è sulle coperture più che sulla pressione, con un 4-4-2 o un 4-1-4-1 col centravanti che scherma il vertice basso avversario Davanti alla difesa gioca di preferenza Mandela Keita, ... 🔗inter-news.it

Verona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata - di RedazioneVerona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata dopo il match appena terminato Termina qui Verona Parma, gara delle 18:30 di questa 30a giornata di Serie A. Match del Bentegodi che si chiude con il risultato di 0-0. Un punto a testa quindi per le squadre di Zanetti e dell’ex Inter, Chivu, che si dividono il bottino e provano a muovere la loro classifica. 🔗internews24.com

Udinese-Parma 1-0, decide il rigore di Thauvin: primo ko per Chivu - Il grande sabato di Serie A si chiude con la vittoria dell’Udinese sul Parma per 1-0 al Bluenergy Stadium. Decisiva la rete nel primo di Florian Thauvin, glaciale dal dischetto a superare Suzuki. Dopo un brutto primo tempo, i ducali reagiscono nella ripresa, ma si imbattono in un super Padelli, autore di una grande parata su Man. Terza vittoria consecutiva senza subire gol per la squadra di Runjaic, mentre per Chivu arriva il primo ko da allenatore nel massimo campionato italiano. 🔗sololaroma.it

Parma, Chivu: "Bene essere arrabbiati, ma Pedro l'ho affrontato 15 anni fa ed è un campione ancora oggi" - Cristian Chivu, tecnico del Parma, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 ottenuto sul campo della Lazio: `Conosciamo le qualità di Ondrejka, quello che ci può dare, st. 🔗calciomercato.com

Così Chivu ha trasformato il Parma: dal baratro alla rinascita - Il tecnico rumeno ha restituito anima e punti a una squadra giovane e spaesata, imponendo disciplina e concretezza. Ora la salvezza, che sembrava impossibile, è a un passo ... 🔗ilfoglio.it

PARMA - Cherubini: "Pellegrino sta facendo un percorso importante, puntiamo su Chivu" - Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio: "Pellegrino? Non ce l'ha chiesto nessuno, credo che anche il ragazzo vog ... 🔗napolimagazine.com