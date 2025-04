Parma Chivu | Bene essere arrabbiati ma Pedro l’ho affrontato 15 anni fa ed è un campione ancora oggi | Serie A

Cristian Chivu, tecnico del Parma, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 ottenuto sul campo della Lazio: "Conosciamo le qualità di Ondrejka, quello che ci può dare, sta facendo un gran lavoro e si merita questi due goal.

Il Parma di Chivu ha una nuova attenzione nelle coperture - Chivu è subentrato a Pecchia e ha cercato di lavorare sulla solidità del Parma. La squadra cerca di tenere linee basse e strette, mentre in possesso il gioco passa dalle fasce. TATTICA – Chivu ha cercato di dare solidità al Parma con pochi e semplici accorgimenti. Tradotto, la squadra non ha più l’idea di attaccare con quattro uomini alti dimenticandosi totalmente degli spazi lasciati. In non possesso l’attenzione è sulle coperture più che sulla pressione, con un 4-4-2 o un 4-1-4-1 col centravanti che scherma il vertice basso avversario Davanti alla difesa gioca di preferenza Mandela Keita, ... 🔗inter-news.it

Verona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata - di RedazioneVerona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata dopo il match appena terminato Termina qui Verona Parma, gara delle 18:30 di questa 30a giornata di Serie A. Match del Bentegodi che si chiude con il risultato di 0-0. Un punto a testa quindi per le squadre di Zanetti e dell’ex Inter, Chivu, che si dividono il bottino e provano a muovere la loro classifica. 🔗internews24.com

