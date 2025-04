Parma che spreco | sciupa e viene rimontato dalla Lazio

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il Parma Intervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri. SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗internews24.com

Parma-Inter 2-2: finisce qui, che spreco per l’Inter (LIVE) - Live Parma-Inter, partita valida per la trentunesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i ducali allenati da Cristian Chivu. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma. PARMA-INTER 2-2 – RILEGGI IL LIVE 90’+5? FINISCE LA PARTITA 90’+5? Giallo per Correa che ha protestato verso Doveri. 🔗inter-news.it

Parma, che spreco: sciupa e viene rimontato dalla Lazio - All'Olimpico finisce 2-2: alla doppietta di Ondrejka risponde quella di Pedro. Pellegrino e Man (due volte) mancano il tris, i biancocelesti restano in scia e agguantano il pari. Parma a +7 dal Venezi ... 🔗parmatoday.it

Il Parma crea e poi sciupa: a Como va bene l’1-1 - Finisce 1-1 il big match tra Como e Parma grazie alle reti di Benedyczak e Verdi, entrambe nel primo tempo. Un pareggio che, tutto sommato, può accontentare ai fini della classifica, perché mantiene ... 🔗lungoparma.com

Parma-Inter 2-2, le pagelle. Darmian puntuale (6,5), Thuram goffo ma fortunato (6). Lautaro sciupa ancora troppo (5,5) - La sfida, al Tardini, tra Parma e Inter si conclude con un clamoroso pareggio (2-2). I nerazzurri vanno sul 2-0 grazie alle reti di Darmian e Thuram. Reazione dei ducali che, nella ripresa ... 🔗msn.com