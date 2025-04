Parità di genere e inclusione | il caso Verisure

"IN UNO SCENARIO DOVE tecnologia e automazione stanno ridefinendo modelli e competenze, la vera differenza continueranno a farla le persone. Non parliamo solo di capitale umano, ma di un capitale culturale e valoriale che guida il cambiamento. In Verisure questo significa avere una visione chiara: proteggere non è soltanto un servizio, è un impegno umano che si traduce nel modo in cui lavoriamo, formiamo, valorizziamo e ascoltiamo. Non basta attrarre talenti: dobbiamo costruire contesti in cui le persone possano evolvere insieme all'azienda, sentendosi parte attiva di un progetto collettivo", dice Paola Foglia (nella foto a sinistra), Communication e ESG Director per Verisure Italia.La società, leader europea nella sicurezza monitorata, fondata in Svezia nel 1988 e arrivata in Italia nel 2013, impiega già oltre 3 mila persone in 15 regioni e 78 province, ma anche quest'anno, come negli ultimi sei anni, è alla ricerca di 300 nuovi talenti.

