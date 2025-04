Parco della Cesanella la Giunta approva il progetto Servirà anche da area di emergenza

Giunta comunale di Senigallia ha approvato negli scorsi giorni il progetto unitario del Parco della Cesanella. «Questa attività di progettazione - mettono in evidenza l’assessore all'Urbanistica Gabriele Cameruccio e l’assessore al Verde e all’Ambiente Elena Campagnolo - fa. Anconatoday.it - Parco della Cesanella, la Giunta approva il progetto. Servirà anche da area di emergenza Leggi su Anconatoday.it SENIGALLIA – Lacomunale di Senigallia hato negli scorsi giorni ilunitario del. «Questa attività di progettazione - mettono in evidenza l’assessore all'Urbanistica Gabriele Cameruccio e l’assessore al Verde e all’Ambiente Elena Campagnolo - fa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Forum dei giovani ad Avellino: la Giunta Nargi approva il nuovo Regolamento - La giunta comunale ha approvato il regolamento di disciplina del Forum Giovani di Avellino, che sarà sottoposto al consiglio comunale. Il documento è stato adottato su iniziativa dell’assessore alle politiche giovanili, Gianluca Gaeta, e segna una netta accelerazione nell’iter per la costituzione... 🔗avellinotoday.it

La Giunta Regionale approva misure cruciali per l'Abruzzo: ecco cosa cambia - L'Aquila - Dalla collaborazione con l'Ucraina alla sanità e all'istruzione: tutte le decisioni della Giunta per il futuro dell'Abruzzo Nella seduta del 7 marzo 2025, la Giunta Regionale dell'Abruzzo, presieduta da Marco Marsilio, ha adottato una serie di provvedimenti strategici per lo sviluppo e il benessere del territorio. Tra le decisioni più rilevanti, spicca l'approvazione di un Protocollo di Intesa con l'Amministrazione Militare regionale di Sumy (Ucraina). 🔗abruzzo24ore.tv

Demanio marittimo, la giunta regionale approva il nuovo regolamento Puar - Roma, 22 marzo 2025 – “L’approvazione in giunta del nuovo regolamento regionale Puar che disciplina l’utilizzazione delle aree demaniali marittime è motivo di grande soddisfazione per il sottoscritto, che ha promosso e portato avanti questo lavoro, proponendo la modifica del regolamento regionale precedente (n.19/2016). E’ stato premiato un lungo lavoro portato avanti da oltre un anno. Ci tengo a sottolineare che la proposta di modifica è stata sottoscritta dai rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo balneare del Lazio. 🔗ilfaroonline.it

Ne parlano su altre fonti

Parco della Cesanella, la Giunta approva il progetto. Servirà anche da area di emergenza; Parco della Cesanella, altre case in arrivo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Approvato il progetto unitario relativo al Parco della Cesanella - La Giunta Municipale ha recentemente approvato il progetto unitario (masterplan) del Parco della Cesanella. 🔗senigallianotizie.it

Giunta approva 15 progetti per 36,6 milioni di euro finanziati dallo Stato - Riguardano il completamento delle ristrutturazioni di alcuni presidi ospedalieri, l’efficientamento energetico, il rinnovo del parco tecnologico ... nel 2016, la Giunta regionale di Basilicata ... 🔗quotidianosanita.it

"Auto e sosta selvaggia al Parco della Cesanella" - Sosta selvaggia al Parco della Cesanella, a denunciare quanto accaduto nel fine settimana è stato il Gruppo Società Ambiente: "... Sosta selvaggia al Parco della Cesanella, a denunciare quanto ... 🔗ilrestodelcarlino.it