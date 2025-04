Parco del Livelet | festa in riva al lago per il Primo Maggio

Primo Maggio, il Parco Archeologico Didattico del Livelet si animerà con un fitto programma di attività all'aria aperta, che comprenderà: palafitte da esplorare, laboratori creativi a cura di FavolArte – Bottega del Libro Illustrato, e sentieri immersi nel verde. Il villaggio preistorico.

