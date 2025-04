Parco dei Fiori di Ashikaga a nord di Tokyo per ammirare oltre 350 glicini Le parole di una viistatrice che li definisce spettacolari

Parco dei Fiori di Ashikaga a nord di Tokyo per ammirare oltre 350 glicini, alcuni dei quali ultracentenari, in piena Fioritura. «Spettacolare è la parola giusta. E adoro come il Giappone sia così stagionale e celebri le sue stagioni», afferma Sonia Paul, una visitatrice.

