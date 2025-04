Parcheggi per i residenti nella propria ZCS slitta la data per la registrazione della targa

registrazione della targa dei veicoli per la sosta nelle ZCS, probabilmente anche perché non sarebbero stati raggiunte le coperture desiderate altrimenti, con il nuovo sistema di controllo, si. Firenzetoday.it - Parcheggi per i residenti nella propria ZCS, slitta la data per la registrazione della targa Leggi su Firenzetoday.it La fame di "Cerbero" può attendere. L'amministrazione comunale ha deciso di prolungare i termini per latarga dei veicoli per la sosta nelle ZCS, probabilmente anche perché non sarebbero stati raggiunte le coperture desiderate altrimenti, con il nuovo sistema di controllo, si.

