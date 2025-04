Papà ho perso il cellulare Raffica di messaggi truffa A tanti genitori della zona

tanti lettori ce l’hanno segnalato. Sono i messaggi truffa: "Ciao Papà, ho perso il telefono, questo è il mio nuovo numero, scrivimi su WhatApp appena puoi". La richiesta di aiuto molto spesso non è vera, e queste parole altro non sono che gli ingredienti di una truffa che viaggia fra gli smartphone dei genitori da più di un anno. All’inizio tutto può apparire come una conversazione normale. La truffa si concretizza – è stato ripetutamente spiegato dalle campagna antitruffa delle forze dell’ordine – in un secondo step: quando cioè il genitore scrive al figlio e dopo messaggi apparentemente normali, arriva una richiesta di soldi magari per pagare una bolletta, per affrontare un’emergenza improvvisa, oppure viene inviato un iban per farsi aiutare a comprare qualcosa. Lanazione.it - "Papà ho perso il cellulare". Raffica di messaggi truffa. A tanti genitori della zona Leggi su Lanazione.it Sono arrivati a pioggia, anche nei giorni scorsi, fra Valdera e Cuoio. Elettori ce l’hanno segnalato. Sono i: "Ciao, hoil telefono, questo è il mio nuovo numero, scrivimi su WhatApp appena puoi". La richiesta di aiuto molto spesso non è vera, e queste parole altro non sono che gli ingredienti di unache viaggia fra gli smartphone deida più di un anno. All’inizio tutto può apparire come una conversazione normale. Lasi concretizza – è stato ripetutamente spiegato dalle campagna antidelle forze dell’ordine – in un secondo step: quando cioè il genitore scrive al figlio e dopoapparentemente normali, arriva una richiesta di soldi magari per pagare una bolletta, per affrontare un’emergenza improvvisa, oppure viene inviato un iban per farsi aiutare a comprare qualcosa.

