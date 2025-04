Papa Francesco l’omaggio del Marsiglia | coreografia da brividi al Velodrome

Papa Francesco, sta facendo il giro del mondo l'omaggio dell'Olympique Marsiglia. Nel corso dell'ultima partita di Ligue 1 al Velodrome contro il Brest, i sostenitori della squadra di Roberto De Zerbi hanno dedicato una coreografia da brividi al Pontefice scomparso. "Merci Pape Francois" è stato il . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Tra i tanti tributi dello sport a, sta facendo il giro del mondo l'omaggio dell'Olympique. Nel corso dell'ultima partita di Ligue 1 alcontro il Brest, i sostenitori della squadra di Roberto De Zerbi hanno dedicato unadaal Pontefice scomparso. "Merci Pape Francois" è stato il .

