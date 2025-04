Papa Francesco il significato della rosa bianca sopra la lapide a Santa Maria Maggiore

della morte di Papa Francesco che ha lasciato la nostra terra il 21 aprile 2025. Un corteo lo ha accompagnato dal Vaticano alla Chiesa di Santa Maria Maggiore dove è stato sepolto per suo volere. Ed è proprio lì che oggi si trova la sua lapide e una rosa bianca, segno del suo legame con "Teresina", Teresa di Lisieux, la Santa a cui si è sempre rivolto per chiedere grazie e alla cui intercessione affidava le difficoltà personali e altrui. La rosa bianca su la lapide di Papa Francesco Da ieri sera una rosa bianca giace sul marmo della lapide di provenienza ligure realizzata appositamente per Papa Francesco. Su di essa un'incisione Franciscus, posta nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Essa è stata scelta non per estetica ma per portare avanti un messaggio di continuità e devozione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, il “mistero” della rosa bianca sempre fresca: ecco cosa significa e perché ce n’è una anche sulla sua lapide - Una rosa bianca sempre fresca fuori dal suo appartamento a Casa Santa Marta, su uno scaffale in biblioteca, su un comodino a fianco al letto in ospedale. Papa Francesco, il “mistero” della rosa bianca sempre fresca: ecco cosa significa e perché ce n’è una anche sulla sua lapide (TWITTER FOTO) – Notizie.comE una rosa bianca c’è adesso sulla lapide con l’incisione Franciscus nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma sotto la quale riposano le spoglie mortali di Papa Francesco, i cui funerali si sono celebrati sabato scorso in piazza San Pietro. 🔗notizie.com

Il significato dei fiori gialli: perché la signora Carmela li ha portati in dono a Papa Francesco - Papa Francesco dopo giorni di ricovero si è affacciato dall'Ospedale Gemelli e ha ringraziato i fedeli. Tra la folla spiccavano i fiori gialli portati in dono dalla signora Carmela.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, il significato dell’espressione «speranza contro ogni speranza» usata dal cappellano del Gemelli - Guidando la preghiera nel corso della speciale adorazione eucaristica per papa Francesco all’ospedale Gemelli, il cappellano del policlinico don Nunzio Corrao ha detto: «In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la ‘spes contra spem’, la speranza contro ogni speranza». Ecco cosa significa questa espressione. Motto di Paolo di Tarso, in origine si riferiva all’incrollabile fede di Abramo Spes contra spem è una locuzione latina che si può tradurre appunto come ‘la speranza contro la speranza’. 🔗lettera43.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

