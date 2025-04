Papa Francesco era mio fratello minore | Lino Banfi si commuove a Domenica In

Lino Banfi, ospite della puntata speciale di Domenica In dedicata al ricordo di Papa Francesco all’indomani dei solenni funerali, ha aperto il suo cuore, condividendo con Mara Venier e il pubblico di Rai 1 aneddoti inediti e toccanti sul suo rapporto personale con il Pontefice scomparso. L’attore pugliese, quasi novantenne, ha raccontato di aver incontrato Papa Francesco ben sette volte nell’ultimo periodo. Un rapporto di sincera amicizia, in cui Banfi si permetteva anche di scherzare: “Gli dicevo che ero suo fratello maggiore, ‘mi deve rispettare'”, ha sorriso.Ma il momento più emozionante è stato quando Banfi ha deciso di rivelare, per la prima volta, un messaggio vocale privato ricevuto dal Papa in occasione di un suo compleanno: “Con i miei figli avevo deciso di tenere questo messaggio come ricordo per tutta la vita. Ilfattoquotidiano.it - “Papa Francesco era mio fratello minore”: Lino Banfi si commuove a Domenica In Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un legame speciale, fatto di incontri privati, telefonate, commozione reciproca e persino un messaggio vocale di auguri scambiato inizialmente per uno scherzo di Massimo Lopez., ospite della puntata speciale diIn dedicata al ricordo diall’indomani dei solenni funerali, ha aperto il suo cuore, condividendo con Mara Venier e il pubblico di Rai 1 aneddoti inediti e toccanti sul suo rapporto personale con il Pontefice scomparso. L’attore pugliese, quasi novantenne, ha raccontato di aver incontratoben sette volte nell’ultimo periodo. Un rapporto di sincera amicizia, in cuisi permetteva anche di scherzare: “Gli dicevo che ero suomaggiore, ‘mi deve rispettare'”, ha sorriso.Ma il momento più emozionante è stato quandoha deciso di rivelare, per la prima volta, un messaggio vocale privato ricevuto dalin occasione di un suo compleanno: “Con i miei figli avevo deciso di tenere questo messaggio come ricordo per tutta la vita.

