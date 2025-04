Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci Lui è un eterno romantico vedrai ed è anche per questo che lo amo molto le parole della neomamma Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso è diventato padre per la prima volta: è nata Anna, primogenita del cantante, ex frontman dei Thegiornalisti, e della compagna, Carolina Sansoni. L'annuncio è arrivato via social con tanto di prima foto del cantautore in versione Papà.

