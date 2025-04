Liberoquotidiano.it - Paolo Mieli, "niente miracolo": Europa, la profezia-choc

Un'ombra di cupo pessimismo, quasi cosmico. Questo si respira nello studio di, che sul Corriere della Sera verga un pezzo sulla situazione internazionale a tratti addirittura catastrofista. "Ilnon c’è stato", mette subito in chiaro l'editorialista ed ex direttore, riferendosi all'incontro a San Pietro tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky."Ovviamente nessuno ha mai pensato, neanche per un attimo, che l’incontro di pochi minuti (.) avrebbe portato, d’incanto, una ancorché piccolissima forma di pace in Ucraina", premette, che ricorda come lo stesso capo della Casa Bianca, sul volo di ritorno a Washington, si sia sfogato con i suoi parlando di un Vladimir Putin che lo starebbe "prendendo in giro". "Solo Emmanuel Macron si è sbilanciato, come fa spesso, in previsioni ottimistiche ma neanche troppo".