PAOLO DEL DEBBIO | SONO IL PARROCO DI COLOGNO MONZESE E SUL NUOVO PAPA DICO CHE…

PAOLO Del DEBBIO è il volto di punta di Rete 4 tra "4 di Sera" e "Dritto e Rovescio". Si racconta a tutto tondo e non manca una riflessione sul NUOVO PAPA."SONO stato in seminario dai 16 ai 18 anni", una vocazione nata quando "ero piccolo e frequentavo molto la parrocchia, ero chierichetto, questo mondo mi affascinava e così, ad un certo punto della mia vita, ho pensato di fare il prete".A rivelarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il giornalista e conduttore PAOLO Del DEBBIO, intervistato da Giorgio Lauro e Brenda Lodigiani. Che ricordo ha di quel breve periodo? "SONO stati due anni tra i più belli della mia vita".Come mai ha deciso di abbandonare il seminario allora? "Perché poi, la sera, mi veniva una certa malinconia, una certa tristezza. Chissà, forse mi mancava la famiglia".

