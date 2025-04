PAOLO DE ANDREIS | LO STORICO CAPOSTRUTTURA RAI FESTEGGIA 60 ANNI DI MATRIMONIO

PAOLO De ANDREIS è ritenuto una delle personalità più importanti della Rai. Si è affermato come uno dei professionisti più accreditati dell’ambiente tanto da essere poi promosso a CAPOSTRUTTURA.Nel suo ruolo nella tv pubblica ha conosciuto e collaborato con vari personaggi televisivi, tra cui spiccano i nomi di Mara Venier, Milly Carlucci, Pippo Baudo e l’indimenticata regina della tv Raffaella Carrà.PAOLO De ANDREIS ha dedicato la sua carriera allo sviluppo e all’innovazione della Rai, contribuendo a modellare il servizio pubblico come lo conosciamo oggi, a partire da trasmissioni che sono nel cuore di tutti.Ma chi lo conosce bene sa che, accanto al professionista rigoroso, c’è sempre stato l’uomo di famiglia, profondamente legato ai suoi affetti, ai suoi figli Giancarlo, STORICO capo autore di Ballando con le Stelle, e Consuelo, nota agente di attori del cinema. Bubinoblog - PAOLO DE ANDREIS: LO STORICO CAPOSTRUTTURA RAI FESTEGGIA 60 ANNI DI MATRIMONIO Leggi su Bubinoblog Deè ritenuto una delle personalità più importanti della Rai. Si è affermato come uno dei professionisti più accreditati dell’ambiente tanto da essere poi promosso a.Nel suo ruolo nella tv pubblica ha conosciuto e collaborato con vari personaggi televisivi, tra cui spiccano i nomi di Mara Venier, Milly Carlucci, Pippo Baudo e l’indimenticata regina della tv Raffaella Carrà.Deha dedicato la sua carriera allo sviluppo e all’innovazione della Rai, contribuendo a modellare il servizio pubblico come lo conosciamo oggi, a partire da trasmissioni che sono nel cuore di tutti.Ma chi lo conosce bene sa che, accanto al professionista rigoroso, c’è sempre stato l’uomo di famiglia, profondamente legato ai suoi affetti, ai suoi figli Giancarlo,capo autore di Ballando con le Stelle, e Consuelo, nota agente di attori del cinema.

