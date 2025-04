Panettiera antifascista Striscioni e minacce | Fetore dal tuo forno

Striscioni intimidatori e fascisti sono un insulto a chi si riconosce nei valori della nostra Costituzione. Auspico che con la stessa meticolosità usata nel controllare Lorenza il 25 aprile, si accertino i responsabili di questi insulti inaccettabili".L’intervento ieri pomeriggio di Elly Schlein imprime ancora di più una rilevanza nazionale a quanto sta accadendo in questi giorni ad Ascoli Piceno dove è caccia al presunto risvolto politico dietro ai controlli di cui agenti della Questura prima e della Polizia municipale poi, a seguito di ‘segnalazione’, hanno fatto oggetto il 25 Aprile la panetteria ‘L’assalto ai forni’ dove la titolare, Lorenza Roiati, aveva esposto un drappo con su scritto: "25 aprile buono come il pane, bello come l’antifascismo". Quotidiano.net - Panettiera antifascista. Striscioni e minacce: "Fetore dal tuo forno" Leggi su Quotidiano.net "A Lorenza Roiati tutta la mia personale solidarietà e quella del Pd. Quegliintimidatori e fascisti sono un insulto a chi si riconosce nei valori della nostra Costituzione. Auspico che con la stessa meticolosità usata nel controllare Lorenza il 25 aprile, si accertino i responsabili di questi insulti inaccettabili".L’intervento ieri pomeriggio di Elly Schlein imprime ancora di più una rilevanza nazionale a quanto sta accadendo in questi giorni ad Ascoli Piceno dove è caccia al presunto risvolto politico dietro ai controlli di cui agenti della Questura prima e della Polizia municipale poi, a seguito di ‘segnalazione’, hanno fatto oggetto il 25 Aprile la panetteria ‘L’assalto ai forni’ dove la titolare, Lorenza Roiati, aveva esposto un drappo con su scritto: "25 aprile buono come il pane, bello come l’antifascismo".

