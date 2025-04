Pamela Anderson e Dakota Fanning nel cast del nuovo film di Sally Potter

Pamela Anderson, dopo il successo di The Last Showgirl, tornerà sul set come protagonista di Alma, il prossimo film scritto e diretto da Sally Potter. Il progetto è attualmente nella fase di pre-produzione e le riprese inizieranno in Inghilterra nel mese di settembre. Il nuovo film di Sally Potter Tra le protagoniste di Alma, oltre a Pamela Anderson, ci saranno anche Dakota Fanning, Lindsay Duncan, Arinzé Kene, Esther McGregor, Esmé Creed-Miles, ed Earl Cave. Al centro della trama del film di Sally Potter ci saranno i membri di una famiglia che si ritrovano per disperdere le ceneri della loro madre.

