Palomar veste camper barche e ora anche Cortina 2026

camper e in case mobili. Si tratta di Palomar Srl, attiva dal 2003 a Certaldo, in provincia di Firenze, con una doppia sede operativa in via Milano 220 e via Genova 810, 23, 27. A raccontare traguardi raggiunti e prospettive future di questa società, che oggi vanta una lunga esperienza anche nei settori edile e nautico, è il consigliere di Palomar Srl, Giancarlo Bagni.Qual è la vostra storia?"Palomar nasce dalla fusione di tre aziende, impegnate da anni nel settore Rv (veicoli ricreazionali ndr) e capitanate dalle famiglie Giotti, Nencioni e Bagni, con l’intento di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato. Superata la dura crisi del 2007, che ha portato il settore camper a un tracollo mai visto prima, Palomar ha deciso di ampliare il proprio business avviando, contestualmente alla produzione di telai per scocca camper, anche la quella di telai per case mobili. Quotidiano.net - Palomar "veste" camper, barche e ora anche. Cortina 2026 Leggi su Quotidiano.net E’ UN’AZIENDA leader nella realizzazione di pannelli sandwich da copertura o da parete, specializzata in semilavorati pere in case mobili. Si tratta diSrl, attiva dal 2003 a Certaldo, in provincia di Firenze, con una doppia sede operativa in via Milano 220 e via Genova 810, 23, 27. A raccontare traguardi raggiunti e prospettive future di questa società, che oggi vanta una lunga esperienzanei settori edile e nautico, è il consigliere diSrl, Giancarlo Bagni.Qual è la vostra storia?"nasce dalla fusione di tre aziende, impegnate da anni nel settore Rv (veicoli ricreazionali ndr) e capitanate dalle famiglie Giotti, Nencioni e Bagni, con l’intento di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato. Superata la dura crisi del 2007, che ha portato il settorea un tracollo mai visto prima,ha deciso di ampliare il proprio business avviando, contestualmente alla produzione di telai per scoccala quella di telai per case mobili.

