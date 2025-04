Palmanova fortezza dell' arte | aggiudicato l' appalto da 217 milioni per Recovery Art

aggiudicato l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell'ex caserma. Udinetoday.it - Palmanova "fortezza" dell'arte: aggiudicato l'appalto da 21,7 milioni per Recovery Art Leggi su Udinetoday.it Un passo decisivo verso la realizzazione del polo nazionale per la salvaguardia del patrimonio artistico italiano in caso di calamità: è stato ufficialmentel'per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione'ex caserma.

