Palio femminile tanto spettacolo E poi la vittoria finisce a Valle

Valle si è aggiudicato la prima kermesse dell'anno dedicata al Palio Marinaro dell'Argentario. A scendere in acqua gli equipaggi femminili dei quattro rioni, che si sono esibiti ieri in occasione della Festa di Primavera, rappresentando un vero e proprio antipasto della manifestazione di Ferragosto. Il sorteggio, che ha visto la partecipazione di tanti appassionati assiepati sotto il palazzo comunale, ha visto la Croce al primo gavitello, il Valle al secondo, la Fortezza al terzo e la Pilarella al quarto.La gara ha visto il Valle approcciare meglio alla prima girata, con Croce, Fortezza e Pilarella a seguire. I biancocelesti hanno spinto forte anche nella seconda vasca, seguiti a ruota dalla Croce. Alla terza girata Valle ancora primo, Croce seconda, Pilarella terza e Fortezza a chiudere.

