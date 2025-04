Palazzo Fizzarotti | un capolavoro da scoprire

Palazzo Fizzarotti: un capolavoro da scoprire! Sabato 3 maggio, ore 17.30, vivi con noi un appuntamento speciale nel cuore di Bari!Ammireremo insieme: La facciata appena restaurataIl Salone del Camino (in restauro)Il Salone del Lavoro e delle ArtiIl Salone del DirettorioIl raffinato.

