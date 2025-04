Pakistan il ministro della Difesa ammette il sostegno al terrorismo | Abbiamo fatto il lavoro sporco per gli Usa per 30 anni

Pakistan ha supportato e finanziato organizzazioni terroristiche facendo il “lavoro sporco” per gli Stati Uniti e l’Occidente nell’arco di tre decenni. L’ammissione porta la firma di Khawaja Asif, ministro della Difesa di Islamabad, ed è arrivata in un’intervista rilasciata il 25 aprile a Sky News. Il tema del colloquio è l’attacco terroristico di Pahalgam, nel Kashmir, in cui sono rimaste uccise 26 persone. L’India ha accusato Islamabad di essere coinvolta e, interrogato dalla giornalista Yalda Hakim, Asif ha respinto le accuse: “Negli ultimi due giorni Abbiamo condannato in maniera categorica e senza alcuna riserva” l’accaduto, ha detto Asif. “Il Pakistan è stato vittima del terrorismo per decenni e forse nessun altro paese nel mondo ha sofferto il terrorismo quanto il Pakistan a causa della guerra in Afghanistan negli anni 80 e nel primo decennio dopo di essa”. Ilfattoquotidiano.it - Pakistan, il ministro della Difesa ammette il sostegno al terrorismo: “Abbiamo fatto il lavoro sporco per gli Usa per 30 anni” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ilha supportato e finanziato organizzazioni terroristiche facendo il “” per gli Stati Uniti e l’Occidente nell’arco di tre decenni. L’ammissione porta la firma di Khawaja Asif,di Islamabad, ed è arrivata in un’intervista rilasciata il 25 aprile a Sky News. Il tema del colloquio è l’attacco terroristico di Pahalgam, nel Kashmir, in cui sono rimaste uccise 26 persone. L’India ha accusato Islamabad di essere coinvolta e, interrogato dalla giornalista Yalda Hakim, Asif ha respinto le accuse: “Negli ultimi due giornicondannato in maniera categorica e senza alcuna riserva” l’accaduto, ha detto Asif. “Ilè stato vittima delper decenni e forse nessun altro paese nel mondo ha sofferto ilquanto ila causaguerra in Afghanistan negli80 e nel primo decennio dopo di essa”.

