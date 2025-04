Pagelle Lazio-Parma 2-2 | Pedro commovente sorpresa Ondrejka

Lapareggia 2-2 in rimonta contro ilnel match della 34esima giornata di Serie A. Un punto che serve più agli uomini di Chivu, che escono però dall’Olimpico con un pizzico di rimpianto dopo essere passati in vantaggio di due gol grazie alla doppietta di. Nel finale però lapareggia e lo fa con il veterano, autore di due gol tra il 79? e l’84’. Una chance persa per lache aggancia la Roma a 60 punti, ma perde l’occasione di raggiungere la Juventus al quarto posto. Nel prossimo turno i biancocelesti faranno visita all’Empoli, mentre ilospiterà il Como.LEMandas 7Ancora decisivo. Sullo 0-2 fa due parate provvidenziali per tenere a galla la. La rimonta parte dai suoi guantoniMarusic 5.5Nell’azione dello 0-1 scala in pressione su, ma lascia libero Valeri.