Pagelle Inter-Roma 0-1 | Dimarco 45 e Barella 5! Si salvano in tre – CdS

Inter, che non riesce più a segnare. Il Corriere dello Sport ha stilato le Pagelle di Inter-Roma, bocciando due big come Federico Dimarco e Nicolò Barella.TERZA SCONFITTA – L’Inter non riesce più a vincere, tant’è che ieri ha pomeriggio ha perso nuovamente per la terza volta e senza segnare. Ieri, a San Siro, fatale la rete di Matias Soulé, con i nerazzurri incapaci di reagire. Si tratta di una sconfitta amara, perché permette anche al Napoli di allungare in classifica a più tre a quattro giornate dalla fine del campionato. Nelle votazioni di Inter-Roma, il Corriere dello Sport boccia le prestazioni di quasi tutti i giocatori dell’Inter, ma soprattutto di due big come Federico Dimarco e Nicolò Barella. Il primo è il peggiore e si becca 4,5; mentre il secondo un sonoro 5. Inter-news.it - Pagelle Inter-Roma 0-1: Dimarco 4,5 e Barella 5! Si salvano in tre – CdS Leggi su Inter-news.it Terza sconfitta consecutiva per l’, che non riesce più a segnare. Il Corriere dello Sport ha stilato ledi, bocciando due big come Federicoe Nicolò.TERZA SCONFITTA – L’non riesce più a vincere, tant’è che ieri ha pomeriggio ha perso nuovamente per la terza volta e senza segnare. Ieri, a San Siro, fatale la rete di Matias Soulé, con i nerazzurri incapaci di reagire. Si tratta di una sconfitta amara, perché permette anche al Napoli di allungare in classifica a più tre a quattro giornate dalla fine del campionato. Nelle votazioni di, il Corriere dello Sport boccia le prestazioni di quasi tutti i giocatori dell’, ma soprattutto di due big come Federicoe Nicolò. Il primo è il peggiore e si becca 4,5; mentre il secondo un sonoro 5.

