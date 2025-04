Pagelle Inter Juve Primavera | Crapisto decisivo Pagnucco incontenibile Vacca versione assist-man

Pagelle Inter Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202425Pagelle Inter Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202425.Radu 6 – Non poteva fare molto di più in occasione dei due gol subiti. Nella ripresa compie un buon Intervento su un tiro deviato e piuttosto insidioso. Reattivo. Savio 6 – Cresce col passare dei minuti dopo il difficile avvio dei bianconeri, prendendo sempre più fiducia. Nella ripresa, di fatto, non commette errori nella propria area di rigore.Martinez 6,5 – Si fa sentire con la sua fisicità e la solita personalità, spendendo anche un cartellino giallo nel secondo tempo. Sicurezza. Rizzo 6 – Inizia male, poi prende le misure agli attaccanti nerazzurri insieme al resto della retroguardia. Juventusnews24.com - Pagelle Inter Juve Primavera: Crapisto decisivo. Pagnucco incontenibile, Vacca versione assist-man Leggi su Juventusnews24.com di Enrico Pecci: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202425: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202425.Radu 6 – Non poteva fare molto di più in occasione dei due gol subiti. Nella ripresa compie un buonvento su un tiro deviato e piuttosto insidioso. Reattivo. Savio 6 – Cresce col passare dei minuti dopo il difficile avvio dei bianconeri, prendendo sempre più fiducia. Nella ripresa, di fatto, non commette errori nella propria area di rigore.Martinez 6,5 – Si fa sentire con la sua fisicità e la solita personalità, spendendo anche un cartellino giallo nel secondo tempo. Sicurezza. Rizzo 6 – Inizia male, poi prende le misure agli attaccanti nerazzurri insieme al resto della retroguardia.

Pagelle Inter Juve Primavera: top e flop dopo il primo tempo - di Enrico PecciPagelle Inter Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di campionato 2024/25 TOP: Vacca, Crapisto FLOP: Pagnucco, Ventre

