PAGELLE E TABELLINO LAZIO-PARMA 2-2 | Isaksen impalpabile Ondrejka in stato di grazia

