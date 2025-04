Pace minerali critici e sfida alla Cina | lo strano intreccio che coinvolge gli Usa

sfida globale passa dalle miniere africane Ilgiornale.it - Pace, minerali critici e sfida alla Cina: lo strano intreccio che coinvolge gli Usa Leggi su Ilgiornale.it Gli Stati Uniti favoriscono un accordo tra Ruanda e Congo per fermare il conflitto e ridurre l'influenza cinese sulle risorse strategiche. La nuovaglobale passa dalle miniere africane

Su questo argomento da altre fonti

Trump: Azione storica per espandere la produzione di minerali critici negli USA - "Sto lavorando instancabilmente anche per porre fine al feroce conflitto in Ucraina". Sono le parole di Donald Trump nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Congresso, secondo le anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca. "Milioni di ucraini e russi sono stati uccisi o feriti inutilmente in questo conflitto orribile e brutale, di cui non si vede la fine". Gli Usa hanno inviato centinaia di miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina. 🔗quotidiano.net

“Trump non asseconda Putin, la strada per la pace è quella giusta”: Vance difende Donald e attacca i “critici” del web - Il vicepresidente Usa Vance ha definito “spazzatura moralistica” le accuse di permissività che media e ambienti social hanno addossato a Donald Trump dopo l’avvio di una interlocuzione diplomatica con Vladimir Putin per la fine della guerra in Ucraina. Il vice Trump, in un post su Truth social, ha definito le accuse di collusione con la Russia una “moneta retorica” utilizzata dai globalisti “perché non hanno niente altro da dire”. 🔗secoloditalia.it

Al via i negoziati di pace per Gaza ma Netanyahu sfida ancora Hamas - Ormai archiviata con successo, seppur con non pochi intoppi, la prima fase del cessate il fuoco a Gaza tra Hamas e Israele, che terminerà ufficialmente domani, si torna finalmente a parlare della ripresa dei negoziati di pace per programmare il secondo step dell’intesa. Dopo un lungo tentennamento, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato che in giornata arriverà al Cairo, in Egitto, la squadra negoziale di Tel Aviv per discutere l’eventuale estensione della tregua. 🔗lanotiziagiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pace, minerali critici e sfida alla Cina: lo strano intreccio che coinvolge gli Usa; «Mi dimetto se Kiev entra nella Nato»: la sfida di Zelensky a Trump; Guerra nell'Artico, la corsa all’oro tra Usa, Russia e Cina: la sfida oltre la Groenlandia per petrolio, rotte; Le nuove sfide del mercato energetico globale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pace, minerali critici e sfida alla Cina: lo strano intreccio che coinvolge gli Usa - Gli Stati Uniti favoriscono un accordo tra Ruanda e Congo per fermare il conflitto e ridurre l'influenza cinese sulle risorse strategiche. La nuova sfida globale passa dalle miniere africane ... 🔗ilgiornale.it

Guerra dei minerali: il lato oscuro della corsa europea all’autonomia strategica - L'Ue cerca di svincolarsi dalla dipendenza dalla Cina per le terre rare, ma si scontra con dilemmi etici e geopolitici in Ruanda, Serbia e Congo. Intanto, USA e Cina alzano la posta View on euronews ... 🔗msn.com

Usa-Ucraina: passi avanti sull'accordo minerario, ma la pace si allontana - Mentre Washington firma un memorandum con Kiev sui minerali critici, Rubio lancia un monito: senza sviluppi tangibili, gli Usa non resteranno al tavolo della pace. Un doppio binario che mette in crisi ... 🔗tg24.sky.it