Pace e dialogo l’eredità del Papa | il funerale di Bergoglio rivela la vitalità di un’istituzione che può avere un grande ruolo internazionale

Papa del dialogo ha consegnato con la sua morte una visione spirituale e sociale fondata sul Dio della misericordia e della Pace. Una chiara indicazione per 1 miliardo e 400 milioni di cattolici nel mondo (in aumento). Oltre l’emotività e la suggestione, è indubbio che i 400mila partecipanti ai funerali di Papa Francesco con una marea di capi di Stato e di governo, leader mondiali, i rappresentanti delle religioni, esprimono pubblicamente la centralità della Chiesa nel contesto internazionale rispetto alle grandi sfide geopolitiche e geospirituali, ma in particolare rispetto alla questione della Pace in un percorso di giustizia credibile e condivisa.L’omelia del cardinale Giovanni Battista Re è stata un capolavoro. Se ha cercato di far prevalere le interpretazioni che uniscono all’interno della Chiesa sul pontificato di Bergoglio, nello stesso tempo ha mandato un segnale forte all’esterno, invitando a costruire ponti e non muri tra le nazioni, una delle grandi preoccupazioni del Pontefice appena scomparso. Quotidiano.net - Pace e dialogo, l’eredità del Papa: il funerale di Bergoglio rivela la vitalità di un’istituzione che può avere un grande ruolo internazionale Leggi su Quotidiano.net La Chiesa può fermare le guerre. Ildelha consegnato con la sua morte una visione spirituale e sociale fondata sul Dio della misericordia e della. Una chiara indicazione per 1 miliardo e 400 milioni di cattolici nel mondo (in aumento). Oltre l’emotività e la suggestione, è indubbio che i 400mila partecipanti ai funerali diFrancesco con una marea di capi di Stato e di governo, leader mondiali, i rappresentanti delle religioni, esprimono pubblicamente la centralità della Chiesa nel contestorispetto alle grandi sfide geopolitiche e geospirituali, ma in particolare rispetto alla questione dellain un percorso di giustizia credibile e condivisa.L’omelia del cardinale Giovanni Battista Re è stata un capolavoro. Se ha cercato di far prevalere le interpretazioni che uniscono all’interno della Chiesa sul pontificato di, nello stesso tempo ha mandato un segnale forte all’esterno, invitando a costruire ponti e non muri tra le nazioni, una delle grandi preoccupazioni del Pontefice appena scomparso.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mattarella a Papa Francesco: Giubileo ispiri dialogo per pace giustizia equità - Roma, 21 apr. (askanews) – “Santità sono lietissimo di porgerLe, a nome della Repubblica Italiana e mio personale, gli auguri più sentiti di buona e santa Pasqua. Quest’anno tutte le Chiese cristiane celebreranno in una stessa data la festa più importante dell’anno liturgico. Tale coincidenza, fortemente simbolica, esorta alla ricerca del dialogo e dell’unità. Auspico che, associata al Giubileo della Speranza, la ricorrenza pasquale rechi conforto a comunità che in diversi continenti spesso vivono situazioni di conflitto o di pericolo. 🔗ildenaro.it

Mattarella, gli auguri al Papa e un appello per la pace: «La Pasqua esorti alla ricerca del dialogo» - Sergio Mattarella, il messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della Pasqua: «Santità, sono lietissimo di porgerLe, a nome della Repubblica Italiana e mio personale, gli auguri... 🔗ilmessaggero.it

La scomparsa di Papa Francesco: un'eredità di pace e solidarietà - La scomparsa di Papa Francesco suscita un profondo senso di dolore: guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, la pace e l'attenzione agli ultimi resteranno un'eredità preziosa. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Pace e dialogo, l’eredità del Papa: il funerale di Bergoglio rivela la vitalità di un’istituzione che può avere un grande ruolo internazionale; » DA PAPA FRANCESCO UN’EREDITÀ DI PACE; L’addio a Papa Francesco. Il testamento: «La mia sofferenza offerta al Signore per la pace e la fratellanza dei popoli; Funerali del Papa, Bucci: “La Liguria si unisce nel saluto a Francesco, grande uomo di umiltà”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne